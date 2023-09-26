Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева примерила откровенные наряды перед камерой. Соответствующие публикации появились на ее страницах в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя инфлюэнсерша вновь продемонстрировала фигуру после похудения на 14 килограммов. Так, на размещенных кадрах она в том числе предстала в сером бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией. Кроме того, знаменитость надела слитный купальник в вертикальную полоску с глубоким декольте и позировала в красном комплекте нижнего белья, где чашки бюстгальтера имели форму сердца.

Подписчики с сожалением отозвались о преображении блогерши. «Верните настоящую Ивлееву», «Очень худая, нездоровая тема», «Было лучше», «Пора остановиться», «Она мне нравилась в теле», «Да уж, красота не в худобе», — заявили пользователи сети.

Ранее в сентябре российская блогерша и ведущая Ида Галич снялась в откровенном образе и показала фото фанатам. На размещенных кадрах 33-летняя инфлюэнсерша позировала, стоя на коленях в кровати, расположенной перед зеркалом. Звезда надела кружевной комплект нижнего белья черного цвета, который состоял из бралетта и трусов V-образной формы.