Ида Галич снялась в нижнем белье

Российская блогерша и ведущая Ида Галич снялась в откровенном образе и показала фото фанатам. Соответствующий снимок появился в сторис в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 33-летняя инфлюэнсерша позировала, стоя на коленях в кровати, расположенной перед зеркалом. Звезда надела кружевной комплект нижнего белья черного цвета, составленный из бралетта и трусов V-образной формы.

Также знаменитость прикрепила ссылку на пост в Telegram-канале, подписав: «Маленькая победа». В публикации она рассказала о пищевых привычках и поделилась с подписчиками лайфхаком. «Не разрешайте себе съедать что-то сладкое, пока в вашем организме не окажется целое ведро салата. Вообще, все из десертов и булок, что съедено с самого утра натощак, работает против вас — инсулиновые ямы», — заявила Галич.

Ранее российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фигуру в откровенном наряде. 36-летняя звезда снялась в прозрачном бюстгальтере с сердцами из страз в области сосков. Помимо этого, она надела мини-юбку с массивным поясом и черные чулки.