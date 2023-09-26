Россиянам назвали опасные последствия игнорирования анемии и методы ее лечения

Нутрициолог Государева: игнорирование анемии повышает риск инсульта и инфаркта

Длительное игнорирование анемии повышает риск инсульта и инфаркта, предупредила клинический нутрициолог, руководитель экспертной комиссии специализированного маркетплейса витаминов iTAB Анна Государева. Некоторые другие опасные последствия, а также симптомы и методы лечения она назвала «Ленте.ру».

Государева обратила внимание россиян, что анемия может быть спровоцирована хроническими заболеваниями или дефицитом витаминов В6, В9, В12, железа и меди. Также она может быть связана с генетическими нарушениями синтеза эритроцитов. По словам нутрициолога, каждая из форм анемии протекает по-своему и сопровождается определенными симптомами. Однако какой бы ни была природа возникновения заболевания, у него есть ряд общих признаков. К ним нутрициолог отнесла:

бледность, а иногда пожелтение кожных покровов, слизистых и ногтей, выпадение волос, сухость кожи

постоянно холодные руки и ноги

деформация ногтей: бледность ногтевого ложа, отсутствие лунок

слабость, сонливость, быстрая утомляемость, обмороки, головные боли, шум в ушах, головокружение

заторможенность, снижение концентрации внимания и памяти, отсутствие мотивации

одышка, тахикардия

Какие могут быть последствия анемии?

Государева предупредила, что если анемию не лечить, это может привести к тяжелым последствиям. Постоянный недостаток кислорода, наблюдаемый при этом заболевании, повышает риск развития инфаркта и инсульта.

Анемия неминуемо ведет к окислительному стрессу, когда свободные радикалы окисляют липиды и ДНК, угнетают иммунитет. А этот стресс, в свою очередь, может стать причиной возникновения атеросклероза, гипертензии, болезни Альцгеймера, диабета. Кроме того, он запускает процесс канцерогенеза и преждевременного старения Анна Государева клинический нутрициолог

Особенно анемия опасна во время беременности, подчеркнула нутрициолог. По ее словам, у анемичной матери рождается такой же анемичный ребенок, а это приводит не только к преждевременным родам и недостаточной массе тела при рождении, но и к возможным нарушениям психического и моторного развития младенца.

Методы лечения анемии

По словам Государевой, при анемии в первую очередь необходимо принимать добавки железа. Свою эффективность доказал глицинат железа, который не раздражает ЖКТ. Витамин С хорошо усваивается в некислой форме аскорбата натрия и жирорастворимой форме аскорбила пальмитата.

Прекрасно себя зарекомендовали липосомальные и мицеллярные формы витаминов: активные вещества в них помещены в крошечные липосомы или мицеллы, которые не боятся агрессивной среды ЖКТ. Благодаря этому они полностью усваиваются организмом в отличие от обычных форм, активные вещества которых по разным причинам могут частично разрушаться по мере прохождения по ЖКТ Анна Государева клинический нутрициолог

При спровоцированной дефицитом витаминов анемии Государева рекомендовала изменить рацион и включить в него определенные продукты:

красное мясо, птицу, рыбу, субпродукты (в них содержится гемовое железо, которое имеется только в пище животного происхождения)

листовые овощи, бобовые, фрукты (богаты негемовым железом, содержащемся в растительных источниках)

бобы, ячмень, брокколи, листовой салат, грецкие орехи (фолиевая кислота)

морепродукты, печень (витамин В12)

чеснок, фасоль, печень, грецкие орехи, белое мясо (витамин В6)

шиповник, болгарский перец, черную смородину, киви, облепиху (витамин С)

Эти продукты не только помогут восполнить дефицит микроэлементов и витаминов в организме, но и снизить риск развития анемии, рассказала собеседница «Ленты.ру». Кроме того, при железодефицитной анемии стоит отказаться от кофе и молочных продуктов, поскольку они снижают всасывание железа, добавила она. «В любом случае, прежде чем заниматься лечением анемии, сначала следует проконсультироваться с врачами, чтобы определить дозировку необходимых для организма веществ и лекарств. И особенно это касается лечения тех типов анемии, которые возникли из-за генетических особенностей или хронических заболеваний», — подытожила Анна Государева.

Ранее эндокринолог-диетолог Сайыына Гоголева назвала улучшающие иммунитет осенью продукты. Специалист посоветовала употреблять богатые витамином С продукты. К ним относятся цитрусовые, цветная капуста, болгарский перец, гранат, айва и яблоки.