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19:46, 26 сентября 2023Забота о себе

Россиянам назвали опасные последствия игнорирования анемии и методы ее лечения

Нутрициолог Государева: игнорирование анемии повышает риск инсульта и инфаркта

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Длительное игнорирование анемии повышает риск инсульта и инфаркта, предупредила клинический нутрициолог, руководитель экспертной комиссии специализированного маркетплейса витаминов iTAB Анна Государева. Некоторые другие опасные последствия, а также симптомы и методы лечения она назвала «Ленте.ру».

Государева обратила внимание россиян, что анемия может быть спровоцирована хроническими заболеваниями или дефицитом витаминов В6, В9, В12, железа и меди. Также она может быть связана с генетическими нарушениями синтеза эритроцитов. По словам нутрициолога, каждая из форм анемии протекает по-своему и сопровождается определенными симптомами. Однако какой бы ни была природа возникновения заболевания, у него есть ряд общих признаков. К ним нутрициолог отнесла:

  • бледность, а иногда пожелтение кожных покровов, слизистых и ногтей, выпадение волос, сухость кожи
  • постоянно холодные руки и ноги
  • деформация ногтей: бледность ногтевого ложа, отсутствие лунок
  • слабость, сонливость, быстрая утомляемость, обмороки, головные боли, шум в ушах, головокружение
  • заторможенность, снижение концентрации внимания и памяти, отсутствие мотивации
  • одышка, тахикардия

Какие могут быть последствия анемии?

Государева предупредила, что если анемию не лечить, это может привести к тяжелым последствиям. Постоянный недостаток кислорода, наблюдаемый при этом заболевании, повышает риск развития инфаркта и инсульта.

Анемия неминуемо ведет к окислительному стрессу, когда свободные радикалы окисляют липиды и ДНК, угнетают иммунитет. А этот стресс, в свою очередь, может стать причиной возникновения атеросклероза, гипертензии, болезни Альцгеймера, диабета. Кроме того, он запускает процесс канцерогенеза и преждевременного старения

Анна Государеваклинический нутрициолог
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Особенно анемия опасна во время беременности, подчеркнула нутрициолог. По ее словам, у анемичной матери рождается такой же анемичный ребенок, а это приводит не только к преждевременным родам и недостаточной массе тела при рождении, но и к возможным нарушениям психического и моторного развития младенца.

Методы лечения анемии

По словам Государевой, при анемии в первую очередь необходимо принимать добавки железа. Свою эффективность доказал глицинат железа, который не раздражает ЖКТ. Витамин С хорошо усваивается в некислой форме аскорбата натрия и жирорастворимой форме аскорбила пальмитата.

Прекрасно себя зарекомендовали липосомальные и мицеллярные формы витаминов: активные вещества в них помещены в крошечные липосомы или мицеллы, которые не боятся агрессивной среды ЖКТ. Благодаря этому они полностью усваиваются организмом в отличие от обычных форм, активные вещества которых по разным причинам могут частично разрушаться по мере прохождения по ЖКТ

Анна Государеваклинический нутрициолог

При спровоцированной дефицитом витаминов анемии Государева рекомендовала изменить рацион и включить в него определенные продукты:

  • красное мясо, птицу, рыбу, субпродукты (в них содержится гемовое железо, которое имеется только в пище животного происхождения)
  • листовые овощи, бобовые, фрукты (богаты негемовым железом, содержащемся в растительных источниках)
  • бобы, ячмень, брокколи, листовой салат, грецкие орехи (фолиевая кислота)
  • морепродукты, печень (витамин В12)
  • чеснок, фасоль, печень, грецкие орехи, белое мясо (витамин В6)
  • шиповник, болгарский перец, черную смородину, киви, облепиху (витамин С)

Эти продукты не только помогут восполнить дефицит микроэлементов и витаминов в организме, но и снизить риск развития анемии, рассказала собеседница «Ленты.ру». Кроме того, при железодефицитной анемии стоит отказаться от кофе и молочных продуктов, поскольку они снижают всасывание железа, добавила она. «В любом случае, прежде чем заниматься лечением анемии, сначала следует проконсультироваться с врачами, чтобы определить дозировку необходимых для организма веществ и лекарств. И особенно это касается лечения тех типов анемии, которые возникли из-за генетических особенностей или хронических заболеваний», — подытожила Анна Государева.

Ранее эндокринолог-диетолог Сайыына Гоголева назвала улучшающие иммунитет осенью продукты. Специалист посоветовала употреблять богатые витамином С продукты. К ним относятся цитрусовые, цветная капуста, болгарский перец, гранат, айва и яблоки.

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    Наталья Обрядина
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