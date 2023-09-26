Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея

Путин поддержал идею ректора РАНХиГС Комиссарова возродить Царскосельский лицей

Президент России Владимир Путин поддержал идею ректора Президентской Академии (РАНХиГС) Алексея Комиссарова возродить Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге. С соответствующим предложением руководитель высшего учебного заведения выступил в ходе в встречи с российским лидером в Кремле, пишет РИА Новости.

Ректор РАНХиГС уточнил, что предлагает возродить лицей в качестве учебного заведения: «Для того, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование».

В разговоре Путин напомнил, что в настоящий момент в стенах Царскосельского лицея находится музей, и уточнил, где именно предлагается реализовать данную идею. В ответ Комиссаров отметил, что для этих целей рассматриваются разные варианты — как новые, так и исторические площади. Ректор РАНХиГС также добавил, что пока не ведет речь о финансировании, но готов в будущем представить проект.

«Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации», — заметил Комиссаров. На это президент отреагировал положительно.

Ранее Путин назвал главный критерий, по которому в стране необходимо оценивать работу преподавателей. По его словам, об их работе нужно судить, обращая внимание на востребованность их выпускников. Глава государства также обратил внимание, что в настоящее время в стране наблюдается дефицит кадров, в связи с чем, когда выпускнику высшего учебного заведения не удается найти работу, возникают вопросы о причинах того, почему он не может это сделать.