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06:03, 26 сентября 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать один вид товаров для дома

«ВсеИнструменты.ру»: продажи товаров для интерьера выросли на 110 процентов

Фото: Lia Koltyrina / Shutterstock / Fotodom

В сентябре 2023 года россияне бросились скупать товары из категории «предметы интерьера» — продажи продукции для уюта в доме выросли на 110 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такие данные приводят аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Особенной популярностью у россиян пользовался декор для окон (различные цепочки, крючки, фиксаторы и рулонные шторы) — продажи подобной продукции выросли на 127 процентов. Интерес покупателей также вырос к светильникам и ночникам (плюс 76 процентов), люстрам (плюс 42 процента), светодиодным гирляндам (плюс 40 процентов), каминам (плюс 38 процентов) и бра (плюс 30 процентов).

При этом специалисты отметили, что средний чек на такие товары в среднем по России уменьшился на 17 процентов. Показатель увеличился только в Омске (плюс 16 процентов), в остальных регионах наблюдалось его снижение.

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать товары для обустройства мест отдыха на загородном участке. Сильнее всего интерес россиян вырос к садовым фонтанам — на 176 процентов по сравнению с аналогичным месяцем в 2022-м. Высоким спрос также оказался на покупку бассейнов (плюс 18 процентов) и товаров для готовки на огне (плюс 74 процента). В топ товаров последней категории вошли ольховая щепа для копчения, щетки для чистки гриля и разборные мангалы.

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    Нина Ташевская
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