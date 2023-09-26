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09:44, 26 сентября 2023Среда обитания

Россиянам напомнили о льготах по квартплате

Минстрой напомнил, что пенсионерам компенсируют расходы на коммуналку
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Для некоторых россиян правительством предусмотрены субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, напомнило «Российской газете» Министерство строительства.

Речь идет, например, о тех гражданах, чьи траты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи — 22 процента на федеральном уровне. Однако каждый регион вправе снизить планку.

Государство также может компенсировать расходы на квартплату многодетным, пенсионерам, ветеранам, участникам боевых действий. Допольнительные льготы и меры соцподдержки и социальной помощи могут устанавливать регионы за счет средств регионального бюджета.

Ранее в Госдуме рассказали, что при покупке квартиры пенсионеры могут получить налоговый вычет, то есть вернуть часть вложенных средств, сразу за четыре года. Деньги вернутся пенсионеру за тот год, когда он приобрел квартиру на пенсии, и за три года до года покупки.

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    Нина Ташевская
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