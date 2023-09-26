Спасшего самолет с 80 людьми россиянина наградили спустя 13 лет

Жителя Коми, который спас аварийный самолет с 80 людьми, наградили спустя 13 лет

Жителю Коми Сергею Сотникову, который спас аварийный самолет из Якутии с 81 человеком на борту, вручили награду спустя 13 лет. Об этом сообщает портал «ЯСИА».

Награждение проходило в Сыктывкаре. Бывший заместитель прокурора Республики Коми Владимир Никонов наградил россиянина знаком «Гражданская доблесть» от имени главы Якутии Айсена Николаева.

В сентябре 2010 года самолет Ту-154М выполнял рейс с аэродрома города Удачный в Москву. Спустя три с половиной часа после взлета на борту отключились все электронные системы и навигация, самолет был вынужден вслепую лететь в условиях облачности. Экипаж запросил аварийную посадку в Сыктывкаре, но связь с диспетчерами оборвалась, а топливо в самолете заканчивалось.

Вскоре экипаж заметил бетонную взлетно-посадочную полосу посреди тайги и приземлился на заброшенном аэродроме поселка Ижма. Осуществить посадку получилось благодаря смотрителю аэропорта Сергею Сотникову. Россиянину удалось сохранить осевую разметку и входные щиты — на протяжении 12 лет он следил за состоянием полосы несмотря на то, что аэродром давно закрылся. Cамолет успешно приземлился, выкатившись за пределы полосы на 164 метра и увязнув в грунте, ни один человек на борту не пострадал.

Летчики и бортпроводники получили награды, а спустя пару лет наградили и Сотникова. Мужчине вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, он получил прибавку к пенсии в размере 3117 рублей и грамоту заслуженного работника транспорта.

12 сентября в поле под Новосибирском экстренно приземлился самолет Airbus A320. На борту было более 150 пассажиров, в том числе 23 ребенка. В результате случившегося никто не пострадал.