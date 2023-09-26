Названы самые ненадежные иномарки с пробегом

Эксперты Whatcar.com перечислили самые проблемные иномарки на вторичном рынке

Эксперты британского издания Whatcar.com и страховой компании MotorEasy составили список иномарок, которые при покупке на вторичном рынке доставляют новым владельцам больше всего проблем. В перечень, с которым ознакомились журналисты Autonews.ru, вошли многие популярные среди россиян модели.

Антирейтинг сформирован по результатам опроса 25 тысяч автовладельцев, рассказавших о неисправностях машин, с которыми они столкнулись за последние два года. Учитывались сроки ремонта и средний чек за проделанные работы в мастерских.

Так, сразу 45 процентов собственников популярной на отечественном рынке Nissan X-Trail заявили, что столкнулись с такими проблемами, как поломки кондиционера, неисправности аккумулятора и тормозной системы, проблемы с электрикой, двигателем, а также с коробкой передач. В сервисные центры также были вынуждены обратиться 36 процентов владельцев Audi Q7, причем под гарантийный ремонт не смог попасть ни один такой кроссовер. Чаще всего водители жаловались на работу подвески и тормозной системы. Отмечались также проблемы с выхлопной системой, кондиционером и рулевым управлением.

В список также вошли Kia Sorento, у которых отмечались неполадки с тормозами, проблемы с кондиционерами и сбои в электрике, Land Rover Discovery, владельцев почти половины которых фиксировали те или иные поломки, а также Range Rover, Ford Fiesta и другие популярные подержанные модели.

Ранее стало известно о росте интереса россиян к покупке автомобилей с пробегом у дилеров и на маркетплейсах. В июле в месячном измерении он вырос в диапазоне от 7 до 15 процентов.