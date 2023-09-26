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06:49, 26 сентября 2023Наука и техника

В США испугались российского истребителя-невидимки

19FortyFive: российский истребитель Су-57 является угрозой для Украины и Запада

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Российский истребитель-невидимка Су-57 может представлять значительную угрозу не только для Украины, но и для Запада. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

Отмечается, что такой вывод сделан на основе заявленных характеристик самолета, а также его технологий и малозаметной конфигурации. «Самолет, безусловно, выглядит незаметным благодаря своему плоскому, закругленному крылу и имеет заявленную дальность полета до 2200 миль [3540 километров] и развивает скорость 2 Маха [2448 километров в час]», — говорится в материале.

Авторы статьи также предположили, что в зависимости от «начинки» Су-57, российский истребитель может составить конкуренцию американскому F-35.

4 августа представители компании-разработчика ГосМКБ «Вымпел» сообщили, что для российских истребителей Су-57 созданы ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие подобные разработки в США на 5-10 лет, сейчас их принимают на вооружение.

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    Марина Совина
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