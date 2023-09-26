Пьяные россияне избили подростка и попали под несколько статей

Под Ярославлем завершили расследование преступления мужчин, избивших мальчика

В Ярославской области следователи завершили расследование преступления двух местных жителей, которые напились и избили несовершеннолетнего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по трем статьям, среди которых 213 («Хулиганство») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Теперь их дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в июне на одной из улиц поселка Дубки пьяные обвиняемые получили замечание от несовершеннолетнего и за это решили избить его. В результате они причинили подростку легкий и средний вред здоровью.

Ранее СКР возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, подозреваемого в избиении подростка из-за замечания.

