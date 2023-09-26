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15:27, 26 сентября 2023Мир

Захарова призвала США ответить на расследование о подрыве «Северных потоков»

Захарова: администрация Байдена должна ответить на расследование Сеймура Херша

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена должна дать исчерпывающий ответ на расследование журналиста Сеймура Херша о причастности американских спецслужб к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Расследование Херша круче "Уотергейта". Так глубоко американские президенты еще не заходили. Администрация Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам», — написала она.

Ранее Херш сообщил, что спецслужбы США замели следы своего участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По его данным, вся информация об организации диверсии не заносилась на компьютер, при этом соответствующая документация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona, а отчеты об операции по подрыву посылались исключительно главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяму Бернсу.

«Уотергейт» — политический скандал в США в 1972-1974 годах из-за попытки установить прослушку в штаб-квартире Демократической партии, который закончился отставкой президента-республиканца Ричарда Никсона.

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    Виктория Кондратьева
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