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09:10, 27 сентября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы задержали и отменили 16 рейсов

Фото: Thomas Banneyer / dpa / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах в среду, 27 сентября, задержали и отменили 16 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, по данным портала, во Внуково произошла задержка четырех рейсов, а в Шереметьево один рейс был отменен. Тем временем в Домодедово отложили вылет шести воздушных судов и еще пять — отменили.

Информации об изменении времени вылетов в аэропорту Жуковский нет. Причина массовых сбоев в расписании воздушных судов в столичных аэропортах не раскрывается.

Ранее сообщалось, что россиян закрыли в душном салоне самолета в аэропорту Сочи на два часа и отказались выпускать. Инцидент произошел с пассажирским лайнером российской авиакомпании Nordwind Airlines во вторник, 26 сентября.

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    Марина Черняк
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