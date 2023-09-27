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13:53, 27 сентября 2023Моя страна

Из Челябинска запустят дополнительные автобусные рейсы в Екатеринбург

Из Челябинска планируют запустить дополнительные автобусы «Орлан» в Екатеринбург

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В текущем году из Челябинска планируют запустить дополнительный автобусный рейс в Екатеринбург. Об этом сообщает портал «Хорошие новости» со ссылкой на Миндортранс Челябинской области.

Так, автобусы «Орлан» будут курсировать между уральскими столицами трижды в день. «Рассматривается вопрос запуска с 12 декабря третьей пары пригородных поездов сообщением Челябинск-Главный — Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пассажирский с использованием рельсовых автобусов. В настоящее время данный вопрос проходит необходимые согласования», — сказали в ведомстве.

Также отмечается, что через год в состав добавят третий вагон, если будет техническая возможность. «Орлан», совершивший первый рейс в ноябре 2022 года, состоял из одного вагона. Вскоре был добавлен второй вагон, так как маршрут пользовался популярностью у пассажиров.

Время в пути занимает меньше четырех часов, стоимость билета составляет 653 рубля.

Ранее в сентябре сообщалось, что пригородные поезда, следующие по маршруту КазаньУльяновск, начнут ходить быстрее благодаря модернизации. Время в пути сократится уже с воскресенья, 1 октября. Так, пассажирские составы будут отправляться из столицы Татарстана в 14:19, что на 16 минут позже обычного графика.

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    Карина Черных
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