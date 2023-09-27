Риелтор рассказал о будущем цен на недвижимость в России

Риелтор Барсуков: вторичка может подорожать на 40 процентов через три года

Цены на вторичную недвижимость могут вырасти на порядка 40 процентов через три года. Вопрос только в темпах роста: цены могут подскочить резко, а могут подниматься постепенно в течение указанного срока. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил риелтор Константин Барсуков.

Первичка

«Я с 2022 года говорил о том, что новостройки дешеветь не будут. У нас есть значительный перекос ставок по ипотеке между вторичками и новостройками, настолько, что людям выгоднее брать льготную ипотеку, чем покупать вторичную недвижимость. Во-вторых, сами застройщики не хотят снижать цены, обуславливая это инфляцией, влияющей на подорожание стройматериалов», — сказал Барсуков.

Оценивать точный рост цен на первичную недвижимость, по словам специалиста, достаточно сложно: все достаточно индивидуально, необходимо оценивать класс жилья, стадию готовности и другие факторы.

«Бывает, что есть почти готовый объект, рядом котлован, и застройщики ставят продажу по той же цене, что и на высокой стадии готовности. Дальше смотрят на реакцию. Если не покупают — устраивают акцию. В любом случае, сегодня нет условий для снижения цены, не вижу для этого перспектив. Мне кажется, что средний рост может быть выше озвучиваемых 7,6 процента, но нужно изучать каждый отдельный случай», — считает риелтор.

Вторичка

Минимальные ипотечные ставки по вторичной недвижимости, по словам Барсукова, уже подошли к 13 процентам, средняя ставка — порядка 14. Рынок при этом не замер, но значительно сократился: по оценкам риелтора в октябре выдачи по вторичной недвижимости могут сократиться на 40 процентов.

Это может показаться каким-то кошмаром, но на самом деле цифры сопоставимы с августом прошлого года, а я бы не сказал, что это был совсем ужасный месяц Константин Барсуков риелтор

Через два-три месяца, после дефицита предложения, рынок, по оценкам Барсукова, начнет постепенно наполняться, формируя избыток, который, в свою очередь, может стать предпосылкой даже к некоторому снижению цены. Дальше все будет зависеть от политики Центрального Банка (ЦБ).

«Если ставка сохранится на текущем уровне или вырастет, предложение станет избыточным, наблюдавшийся скачок цен в 2-5 процентов будет срезан. То есть, цены не упадут, но скачок сгладится. Если ставку уронят до 10 процентов или ниже, к декабрю мы увидим рост еще где-то в 5 процентов. В горизонте трех лет потенциал роста по вторичке — 40 процентов. Вопрос — как это произойдет, мгновенно, за один год, или более плавно», — заключил Барсуков.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» заявили, что квартиры в российских новостройках подорожали вопреки многочисленным прогнозам экспертов. По данным специалистов, за третий квартал 2023 года (с июля по сентябрь) средняя стоимость одного квадратного метра новых квартир увеличилась на 3,4 процента, а с начала года — на 7,6 процента.