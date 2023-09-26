В России неожиданно подорожал один тип жилья

«Мир квартир»: квартиры в российских новостройках подорожали вопреки прогнозам

Квартиры в российских новостройках подорожали вопреки многочисленным прогнозам экспертов. О неожиданном росте цен на первичном рынке жилья рассказали аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

По данным специалистов, за третий квартал 2023 года (с июля по сентябрь) средняя стоимость одного квадратного метра новых квартир увеличилась на 3,4 процента, а с начала года — на 7,6 процента. Сейчас квадрат стоит 118,05 тысячи рублей.

Сильнее всего за последние три месяца цены на такое жилье выросли в Магнитогорске (плюс 10,1 процента, до 68,8 тысячи рублей за «квадрат»), Челябинске (плюс 9,3 процента, до 100,8 тысячи рублей), Мурманске (плюс 8,6 процента, до 129,8 тысячи рублей), Набережных Челнах (плюс 8,5 процента, до 106,04 тысячи рублей), Кирове (плюс 7,8 процента, до 95,2 тысячи рублей), Иваново (плюс 7,1 процента, до 94,2 тысячи рублей), Смоленске (плюс 6,7 процента, до 78,4 тысячи рублей), Нижнем Новгороде (плюс 6,5 процента, до 154,1 тысячи рублей), Симферополе (плюс 6,5 процента, до 137,7 тысячи рублей) и Нижнем Тагиле (плюс 6,4 процента, до 68,5 тысячи рублей).

Удешевление новостроек отмечено в Грозном (минус 6,2 процента, до 69,9 тысячи рублей за «квадрат»), Чите (минус 2,3 процента, до 143,5 тысячи рублей), Самаре (минус 2,2 процента, до 108,3 тысячи рублей), Владикавказе (минус 1,8 процента, до 73,2 тысячи рублей), Сочи (минус 1,8 процента, до 349,4 тысячи рублей), Ленинградской (минус 1 процент, до 145,4 тысячи рублей) и Московской (минус 0,3 процента, до 175,1 тысячи рублей) областях.

«Цены на новостройки вновь начали расти, хотя и не радикально. Во-первых, тут сказались последствия государственных инвестиций в экономику — так называемого бюджетного импульса. Вторая причина — рост курса доллара к рублю: это побудило сделать покупки тех, кто хранил сбережения в долларах. В-третьих, во второй половине лета в ожидании повышения ставок по ипотеке пришел в кратковременное движение рынок "вторички" — а это тоже разгоняет спрос на новостройки, ведь, продавая старую квартиру, люди часто покупают на эти деньги новую. Наконец, застройщики могли повысить цены из-за разгоняющейся инфляции и общего роста цен», — прокомментировал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее эксперты спрогнозировали, что квартиры в российских новостройках должны подешеветь на фоне сокращения субсидирования льготных ипотечных программ, увеличения процентных ставок и снижения спроса на жилье. Специалисты отметили, что сейчас стоимость недвижимости стала слишком высокой — она не должна была так сильно увеличиваться в последнее время, учитывая затраты строителей на создание жилья.