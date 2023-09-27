Полгода ездившему на работу на велосипеде отцу шестерых детей подарили машину

В США мужчине, полгода ездившему на работу на велосипеде, подарили машину

Отцу шестерых детей из США, который полгода ездил на работу на велосипеде, подарили машину. Об этом сообщает People.

Айзек Тейлор из города Розвилл, штат Калифорния, лишился автомобиля после ДТП в марте. С тех пор мужчине, у которого есть сын и пять дочерей в возрасте от трех до девятнадцати лет, приходилось добираться до работы на велосипеде, каждый день преодолевая по 25 километров в одну сторону.

В итоге на тяжелую ситуацию Тейлоров обратила внимание благотворительная организация Family Promise, которая ранее уже помогала семье найти дом. Теперь отцу семейства вручили ключи от подержанной машины, специально восстановленной для него. «Я плакал как ребенок, — заявил американец. — Это были слезы радости. И слезы от езды на велосипеде по 25 километров туда-сюда. Вот через что я прошел, чтобы оказаться здесь».

Специальная программа Family Promise старается поддерживать «достойных членов общества», которые испытывают финансовые трудности. Получив машину Тейлор заявил, что постарается по мере сил помогать организации. «Мы живем в замечательном мире, хотя в нем и происходит множество плохих вещей», — сказал мужчина.

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