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14:49, 27 сентября 2023Из жизни

Полгода ездившему на работу на велосипеде отцу шестерых детей подарили машину

В США мужчине, полгода ездившему на работу на велосипеде, подарили машину

Кадр: ABC10 / YouTube

Отцу шестерых детей из США, который полгода ездил на работу на велосипеде, подарили машину. Об этом сообщает People.

Айзек Тейлор из города Розвилл, штат Калифорния, лишился автомобиля после ДТП в марте. С тех пор мужчине, у которого есть сын и пять дочерей в возрасте от трех до девятнадцати лет, приходилось добираться до работы на велосипеде, каждый день преодолевая по 25 километров в одну сторону.

В итоге на тяжелую ситуацию Тейлоров обратила внимание благотворительная организация Family Promise, которая ранее уже помогала семье найти дом. Теперь отцу семейства вручили ключи от подержанной машины, специально восстановленной для него. «Я плакал как ребенок, — заявил американец. — Это были слезы радости. И слезы от езды на велосипеде по 25 километров туда-сюда. Вот через что я прошел, чтобы оказаться здесь».

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Специальная программа Family Promise старается поддерживать «достойных членов общества», которые испытывают финансовые трудности. Получив машину Тейлор заявил, что постарается по мере сил помогать организации. «Мы живем в замечательном мире, хотя в нем и происходит множество плохих вещей», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что в Австралии щедрый посетитель ресторана оставил официантке по имени Лорен крупные чаевые и довел ее до слез. Когда гость оплатил счет, официантка узнала, что он оставил ей 10 тысяч австралийских долларов

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    Никита Савин
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