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13:01, 27 сентября 2023Силовые структуры

В российском регионе юноши вывезли мигранта в лес для издевательств

Под Челябинском трое юношей вывезли мигранта в лес, раздели и заставили лаять

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Челябинской области 17-летний, 18-летний и 20-летний молодые люди вывезли мигранта в лес для издевательств. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, изначально в социальных сетях появилось видео с издевательствами. Авторы ролика утверждали, что мигрант похитил двух 15-летних девушек и надругался над одной из них. Ролик был представлен как наказание. Однако вскоре силовики выяснили, что трое юношей написали потерпевшему от лица девушки: они позвали его на встречу. Уроженец Таджикистана пришел, но его ждали фигуранты. Они затолкали его в авто и вывезли в лес около Копейска. По дороге мужчину били и угрожали пистолетом. Его обвиняли в интересе к девушке младше него.

В лесу пострадавшего заставили раздеться, накинули на шею петлю из веревки и заставили лаять. Его также привязывали к дереву, угрожали и целились оружием.

Сейчас трое подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело.

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    Екатерина Власова
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