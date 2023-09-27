В посольстве разъяснили запрет на вывоз кофе из Эфиопии в Россию

Посольство России в Эфиопии: вывоз кофе временно запрещен только авиапассажирам

В издании «Новые известия» появился материал, в котором утверждалось, что Эфиопия якобы ввела тотальный запрет на экспорт кофе из страны и, в частности, больше не будет продавать его России. Впоследствии выяснилось, что журналисты неверно интерпретировали сообщение посольства.

В заметке отмечалось, что с 22 сентября эфиопские таможенники начали изымать кофе у иностранцев, покидающих страну — такая мера коснется грузов с кофе любого веса. В качестве источника изложенных сведений указаны представители российского посольства в Аддис-Абебе.

В действительности данный запрет распространяется только на иностранцев, путешествующих авиатранспортом. «В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах», — было сказано в оригинальном посте в Telegram-канале ведомства. Туристам также рекомендовано учитывать данную информацию при планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в аэропорту.

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с «Российской газетой» подтвердил, что запрет Эфиопии на экспорт кофе не касается промышленных поставок, и ограничения действуют только в отношении авиаперевозок частными лицами. Он добавил, что подобные меры действуют уже давно и никаких новых решений по этому вопросу принято не было. «Страна фактически живет за счет промышленного экспорта кофе, она не могла ввести запрет на него. Посольство в России в Аддис-Абебе просто напомнило о существовании этого правила для иностранных туристов. Ничего не изменилось», — пояснил он.

Доктор экономических наук Леонид Холод в комментарии «Вечерней Москве» выразил мнение, что с дефицитом и подорожанием эфиопского кофе Россия, как и другие страны-импортеры, может столкнуться только в том случае, если Эфиопия полностью запретит вывоз зерен в другие государства. В настоящее время риски подобного развития событий отсутствуют.

В целом, согласно данным Федеральной таможенной службы за минувший год, основной импорт кофе в Россию идет из Вьетнама: оттуда привезли почти 33 процента зерен в 2022 году. Второе место занимает Бразилия — 49 тысяч тонн, третье — Индонезия (28 тысяч тонн).

Утверждение о том, что Эфиопия запретила экспортировать кофе в Россию, не получило широкого распространения в СМИ. Большинство изданий публиковали более верную трактовку сообщения посольства, согласно которой мера коснется лишь авиапассажиров. В их числе оказалось РИА Новости, НТВ, «АиФ.ру», РБК, ТАСС, «Коммерсантъ».

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