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07:47, 27 сентября 2023Мир

США обвинили в нежелании закончить конфликт на Украине

19Forty Five: США не собираются заканчивать конфликт на Украине

Фото: Edgar Gutiarrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Соединенные Штаты не собираются заканчивать конфликт на Украине и совсем не считаются с нулевыми шансами Киева на победу. Об этом заявил эксперт издания 19Forty Five Дэниэл Дэвис.

«У США нет стратегии для завершения войны. Вашингтон даже не представляет, как закончится конфликт», — указал обозреватель.

По словам Дэвиса, Штаты выступают против любых попыток решить вопрос дипломатическим путем. Журналист также отметил, что победа Украины на поле боя невозможна и продолжение ее поддержки «столько, сколько потребуется» не имеет никакого смысла.

Ранее посольство России в Вашингтоне обвинило США в готовности передать Киеву самые опасные вооружения ради того, чтобы «поддержать на плаву провалившееся контрнаступление».

Так дипмиссия прокомментировала очередной пакет американской помощи Украине. Там отметили, что решение администрации Соединенных Штатов уже не вызывает удивления, и назвали новые военные поставки «утешительным подарком».

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    Марина Совина
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