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19:10, 27 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин бросался долларами в аэропорту и попал под статью

Житель Хабаровска, устроивший дебош в Кольцово, стал фигурантом уголовного дела

Фото: Vladimir Solomianyi / Unsplash

Житель Хабаровска стал фигурантом уголовного дела после дебоша с разбрасыванием долларовых купюр в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Уральскую таможню.

По данным издания, мужчина забыл задекларировать крупную сумму валюты, которую взял с собой для перелета в Дубай. Во время прохождения зеленого коридора в Кольцово сотрудники таможенной службы попросили подозреваемого предъявить сумку для осмотра и нашли в ней наличные в размере 10 тысяч долларов и 2100 рублей. Когда на мужчину стали составлять протокол, он начал оскорблять таможенника и бросаться в него денежными купюрами.

Дебошира задержали на 48 часов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ.

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    Олеся Мицкевич
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