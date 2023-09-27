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23:19, 27 сентября 2023Экономика

Доля доллара в расчетах через SWIFT выросла

Доля доллара в международных расчетах в августе достигла максимальных 48,03 %

Фото: Pixabay

Согласно данным Международной межбанковской системы совершения платежей (SWIFT), доля доллара в международных расчетах в августе нынешнего года выросла более чем на 1,5 процента по сравнению с июлем и составила 48,03 процента. Таким образом она достигла максимального значения за последние пять лет, сообщает ТАСС.

Помимо этого, доля евро в августе снизилась до 23,2 процента, что является рекордно низким значением за все время составления соответствующих отчетов. На третьем месте в рейтинге наиболее используемых валют для международных расчетов находится британский фунт, доля которого также уменьшилась, составив 7,14 процента.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад предложил Москве нереалистичную схему по переподключению Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT. Он отметил, что никто, в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш, не давал обещания вернуть один из российских банков в SWIFT.

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