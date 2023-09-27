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15:19, 27 сентября 2023Среда обитания

В России захотели узаконить доходные дома

В Госдуме захотели ввести законодательные нормы для доходных домов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России захотели ввести законодательные нормы для доходных домов. Об этом сообщил депутат, первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата, соответствующий проект находится на стадии разработки и будет внесен в осеннюю сессию. Он отметил, что на сейчас законодательно не существует такого продукта, как жилые апартаменты для сдачи внаем, однако спрос на него наблюдается.

«Данным законопроектом мы введем новый продукт, который в принципе есть на рынке, он востребован. Это апартаменты под сдачу внаем хоть на один день, хоть долгосрочно, с нормальными управляющими компаниями», — пояснил Кошелев. Он добавил, что впоследствии мера позволит запретить краткосрочную аренду квартир в жилых многоквартирных домах.

Ранее в сентябре стало известно, что посуточная аренда недвижимости в России станет законной, это планируют прописать в Жилищном кодексе. Соответствующий проект Минстроя поддержал кабмин.

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    Александра Качан
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