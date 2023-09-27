Экс-губернатор российского региона устроился на завод

РИА Новости: экс-губернатор Омской области Бурков устроился на «Уралвагонзавод»

Экс-губернатор Омской области Александр Бурков устроился на работу на «Уралвагонзавод», входящий в «Ростех». Об этом рассказал РИА Новости источник в госкорпорации.

Собеседник агентства пояснил, что Бурков занял должность, однако не стал раскрывать, о каком именно посте идет речь.

Сам Бурков в разговоре с порталом Ngs55.ru не стал подтверждать, что трудоустроился. Он отметил, что рассматривает несколько направлений для продолжения карьеры, но не может рассказать об этом подробнее.

После отставки с поста губернатора Омской области Буркова назначили секретарем президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — за правду!» в Москве. Там он был ответственным за взаимодействие с органами исполнительной власти.

«Уралвагонзавод» относят к крупнейшим российским предприятиям танкового машиностроения. На заводе производят различные модификации танков Т-72, Т-90, танк Т-14 «Армата» и другую технику.

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