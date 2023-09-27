Предсказано исчезновение млекопитающих из-за экстремальной жары

Nature Geoscience: предсказано исчезновение млекопитающих из-за жары

Международная команда ученых, включая специалистов из Бристольского университета, предсказала исчезновение большинства млекопитающих, включая людей, через 250 миллионов лет из-за экстремальной жары. Результаты исследования описаны в журнале Nature Geoscience.

В ходе работы авторы создали компьютерные климатические модели Земли через 250 миллионов лет. Они показали, что экстремальные погодные явления будут гораздо более выраженными, чем сейчас. В конечном итоге все континенты мира должны объединиться в единый суперконтинент, который будет сосредоточен по большей степени вблизи тропиков. Кроме того, уровень углекислого газа может повыситься вдвое относительно текущего уровня, а Солнце будет излучать примерно на 2,5 процента больше радиации. В итоге на большей части планеты температура составит от 40 до 70 градусов Цельсия. По оценкам исследователей, только от 8 до 16 процентов суши будут пригодны для обитания млекопитающих.

Это произойдет потому, что эволюционно млекопитающие выживали благодаря способности приспосабливаться к низким температурам. Среди таких инструментов, например, теплая шесть и зимняя спячка. При этом возможность выживания в жаркую погоду у этого класса не развивалась. Кроме того, млекопитающие будут лишены достаточного количества источников пищи и воды. По словам авторов работы, массовое вымирание будет сопоставимо по масштабу с гибелью динозавров.