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19:11, 27 сентября 2023Ценности

Россиянам назвали два важных правила хранения летней обуви

Фото: Lexie Barnhorn / Unsplash

Мастер по ремонту и пошиву обуви Юлия Федорова назвала россиянам два важных правила хранения летних ботинок, кроссовок и туфель. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Данный предмет гардероба не нужно мыть, прежде чем отправить их в шкаф на хранение, отмечает эксперт. По словам Федоровой, изделия достаточно почистить щеткой и протереть тряпкой. При этом в обувь можно положить бумагу или другие материалы, чтобы она не потеряла форму и не деформировалась.

«Убрать в коробку или в шкаф, где обувь не будет портиться. Мазать ничем не надо», — уточнила собеседница издания.

В январе жительница Австралии раскрыла правильные способы сэкономить место в гардеробе. На размещенном в соцсетях видео блогерша Наташа Свинглер (Natasha Swingler) показала, как она хранит джинсы в шкафу. В первую очередь женщина сложила данную вещь пополам, взяла расположенную на поясе петлю и повесила на крючок вешалки. После этого она перекинула штанины на нижнюю часть вешалки по диагонали.

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    Мария Винар
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