Блогерша раскрыла правильные способы хранения джинсов

Блогерша Свинглер сложила джинсы к поясу два раза, чтобы сэкономить место в гардеробе

Жительница Австралии раскрыла правильные способы сэкономить место в гардеробе. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном видео блогерша Наташа Свинглер (Natasha Swingler) показала, как она хранит джинсы в шкафу. В первую очередь женщина сложила данную вещь пополам, взяла расположенную на поясе петлю и повесила на крючок вешалки. После этого она перекинула штанины на нижнюю часть вешалки по диагонали.

После этого Лиард продемонстрировала метод хранения джинсов в ящиках. Так, сначала она положила их на пол и сложила штанины к поясу два раза. Затем юзерша соединила штаны по шву, чтобы создать компактную стопку для хранения на полке.

Зрители восхитились лайфхаками Лиард, отблагодарив ее в комментариях под публикацией. «Я использовал вашу технику складывания одежды в течение прошлого года. Она мне очень помогла», «Ваши методы позволили моей семье из четырех человек упаковать всю одежду в один комод!», «О боже, это гениально!» — высказывались они.

В октябре 2022 года редакторы портала Men Today назвали простые способы избавиться от ненужной одежды. В первую очередь эксперты посоветовали достать все вещи из шкафа и протереть в нем полки. При необходимости они рекомендовали докупить вешалки, защитные чехлы для костюмов и верхней одежды, а также органайзеры для нижнего белья и носков.

