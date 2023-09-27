Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:27, 27 сентября 2023Культура

У россиян вырос спрос на книги о Древнем Риме на фоне популярности мемов

У россиян вырос спрос на литературу о Древнем Риме на фоне популярности мемов

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Стало известно, что у россиян увеличился спрос на литературу о Древнем Риме после роста популярности мемов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Литрес», передает Telegram-канал «Говорит Москва».

Отмечается, что интерес жителей России к книгам, посвященным теме Римской империи, увеличился на 26 процентов. Самой продаваемой книгой стало произведение Марка Аврелия «К себе самому», второе место заняла работа Мэри Бирд «SPQR. История Древнего Рима», а третье — путеводитель Виктора Сонькина «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу».

Популярность мемов о мыслях, посвященных Древнему Риму, начала расти после того, как пользовательницы сети поинтересовались у бойфрендов и мужей, отцов и братьев, как часто те думают о когда-то великой цивилизации, и были удивлены тем, что Римская империя посещает их мысли как минимум раз в неделю.

Родоначальницей этого тренда считают шведскую блогершу Саскию Корт, которая еще в сентябре 2022 года предложила подписчицам своего Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) спросить у любого парня, думает ли он о Римской империи. Девушки попробовали — и отчитались блогерше о результатах, которые она затем опубликовала в своем профиле. Оказалось, Древний Рим часто занимает умы мужчин — по признаниям некоторых, несколько раз в день.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    В России сообщили о проблемах авиакомпаний с выкупом иностранных самолетов

    Ирина Шейк восхитила фанатов фото в кружевном нижнем белье

    Россиянин стал миллионным туристом на Шри-Ланке

    Польша назвала занозой жалобу Украины в ВТО

    Обозревателю МИА «Россия сегодня» подкинули под дверь свиную голову

    Россияне записали 11-летнего сына в тероборону

    Объявленный ВСУ ликвидированным командующий Черноморским флотом дал интервью

    Известный поэт назвал SHAMAN политическим пиар-проектом

    «Союз МС-23» отстыковался от МКС и направился на Землю

    Хантер Байден получил более 250 тысяч долларов из Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости