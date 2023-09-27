У россиян вырос спрос на книги о Древнем Риме на фоне популярности мемов

У россиян вырос спрос на литературу о Древнем Риме на фоне популярности мемов

Стало известно, что у россиян увеличился спрос на литературу о Древнем Риме после роста популярности мемов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Литрес», передает Telegram-канал «Говорит Москва».

Отмечается, что интерес жителей России к книгам, посвященным теме Римской империи, увеличился на 26 процентов. Самой продаваемой книгой стало произведение Марка Аврелия «К себе самому», второе место заняла работа Мэри Бирд «SPQR. История Древнего Рима», а третье — путеводитель Виктора Сонькина «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу».

Популярность мемов о мыслях, посвященных Древнему Риму, начала расти после того, как пользовательницы сети поинтересовались у бойфрендов и мужей, отцов и братьев, как часто те думают о когда-то великой цивилизации, и были удивлены тем, что Римская империя посещает их мысли как минимум раз в неделю.

Родоначальницей этого тренда считают шведскую блогершу Саскию Корт, которая еще в сентябре 2022 года предложила подписчицам своего Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) спросить у любого парня, думает ли он о Римской империи. Девушки попробовали — и отчитались блогерше о результатах, которые она затем опубликовала в своем профиле. Оказалось, Древний Рим часто занимает умы мужчин — по признаниям некоторых, несколько раз в день.