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03:50, 27 сентября 2023Россия

В России предложили поднять штрафы за врез в канализацию и водопровод

«Известия»: в России захотели поднять штрафы за врез в канализацию и водопровод

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Правительство поддержало инициативу поднять штрафы за незаконное подключение к водопроводу и канализации. Об этом пишут «Известия».

Законопроект разработали депутаты Законодательного собрания Красноярского края. В пояснительной записке парламентарии со ссылкой на данные региональной ресурсоснабжающей организации «КрасКом» отмечают «рост количества выявленных несанкционированных подключений».

Сейчас штрафы составляют не более 1,5 тысяч рублей для граждан и до 30 тысяч для юридических лиц, однако их следует повысить до десяти раз, заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Ранее член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что для того чтобы избежать потопов в российских городах в случае сильных ливней, нужно ввести штрафы для коммунальщиков.

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    Юлия Мискевич
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