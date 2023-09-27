Врачи предупредили об опасности популярной у дачников привычки

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили об опасности популярной у дачников привычки сжигать листья. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Во время нахождения в области, где вы жжете листья, есть шанс получить инфаркт», — заявил Гандельман. Врач объяснил, что в дыме содержатся вещества, которые при вдыхании повышают свертываемость крови. В результате в сосуде сердца может образоваться тромб, что приведет к инфаркту миокарда.

Малышева подчеркнула, что большей опасности при вдыхании дыма подвержены люди старшего возраста. Она призвала дачников, сжигающих листья, быть осторожными.

Ранее Малышева и Гандельман рассказали, что несоблюдение правил работы в огороде может привести к инфаркту. Дачники рискуют его получить, когда пропалывают грядки в жаркую погоду или долго сидят на коленях, уточнили врачи.