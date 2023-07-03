Врачи предупредили россиян об опасности работы в огороде

Врачи Малышева и Гандельман: неправильная работа на грядке может привести к инфаркту

Терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман предупредили россиян, что несоблюдение правил работы в огороде может привести к инфаркту. Об этой опасности врачи рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Как отметили врачи, когда дачники пропалывают грядки в жаркую погоду, у них увеличивается риск возникновения тромба. «Жидкость уходит, кровяные элементы начинают слипаться, формируется тромб, и тогда может случиться инфаркт», — объяснил Гандельман.

Другой опасной привычкой для дачника специалисты назвали работу в огороде на коленях. Врачи отметили, что в таком положении кровь застаивается в ногах, и в случае образования тромба резкое движение может привести к его попаданию в легкие.

Чтобы избежать этого, врачи посоветовали пить больше жидкости во время работы на грядках. «Бутылку с водой надо предварительно положить в морозильную камеру. Солнце светит, лед тает. (...) Вы будете охлаждаться и восполнять потерянную жидкость», — посоветовала Малышева.

Кроме того, врачи рекомендовали делать перерывы и использовать специальные аксессуары для работы в огороде. К таким можно отнести скамейки, помогающие сохранять оптимальное положение тела при прополке грядок.

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