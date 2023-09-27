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08:51, 27 сентября 2023Силовые структуры

Российского депутата лишили мандата из-за дела о растлении ребенка

Приморского депутата Самсонова лишили мандата из-за дела о растлении ребенка

Фото: PxHere

Заксобрание Приморского края досрочно лишило депутата Артема Самсонова мандата, поскольку в отношении него вступил в силу приговор суда по делу о растлении ребенка. Постановление приняли депутаты на прошедшей сессии, передает ТАСС.

«Прекратить досрочно полномочия депутата Законодательного собрания Приморского края Самсонова Артема Анатольевича, избранного по единому избирательному округу в составе списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края, выдвинутого Приморским краевым отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"», — следует из текста постановления.

Самсонову вменяют совершение преступления по статье 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Следствие считает, что депутат, находясь на территории базы отдыха во Владивостоке, растлевал 11-летнего ребенка, показывая ему фаллоимитатор и рассказывая о назначении этого предмета.

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    Александра Синицына
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