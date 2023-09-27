Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:16, 27 сентября 2023Интернет и СМИ

Сообщение о продлении спецоперации до 2025 года не подтвердилось

Сообщение о том, что спецоперация продлится до 2025 года, не подтвердилось

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Telegram-каналах распространилась информация о том, что спецоперация на Украине продлится до 2025 года. Одним из Telegram-каналов, написавших об этом, стал закрытый канал «Топор 18+». В качестве источника информации указывалось заявление министра обороны России Сергея Шойгу.

«Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей», — приводилась цитата главы ведомства.

Заявление министра звучало в ходе заседания коллегии Минобороны. Во время выступления Шойгу говорил о наращивании боевой мощи российской армии. «Продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей», — приводит его слова РИА Новости.

«Топор 18+» трактовал заявление Шойгу неверно. В действительности речь шла о плане деятельности, который был разработан в России еще до начала спецоперации и должен быть реализован в период с 2019 по 2025 год. Проект плана деятельности предусматривает около 50 тысяч мероприятий, в частности, переоснащение войск, строительство новых спортивных объектов, а также совершенствование инфраструктуры довузовских и высших военных учебных заведений.

Информация о том, что спецоперация продлится до 2025 года, появилась в ряде СМИ. Материалы на эту тему вышли у «Царьграда», «Общественной службы новостей» и «Свободной прессы».

Также это сообщение активно распространялось в сети, например, посты на эту тему опубликовали Telegram-каналы SOTA, «Cад Сновидений» и УНИАН.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Объявленный ВСУ ликвидированным командующий Черноморским флотом дал интервью

    Сурков назвал причину упущенного шанса России стать частью НАТО

    Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с птичьим гриппом в России

    Появились подробности о сбитом под Саратовом беспилотнике

    Взрывы на «Северных потоках» были зафиксированы норвежскими учеными

    МИД оценил возможную передачу Киеву ракет ATACMS

    Япония нашла решение проблемы мирового электронного мусора

    Из квартиры народного артиста СССР вынесли пять миллионов рублей

    В Литве назвали уровень расходов на оборону с начала конфликта на Украине

    В США рассказали о легкой мишени для военных России на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости