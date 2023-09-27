Сообщение о продлении спецоперации до 2025 года не подтвердилось

Сообщение о том, что спецоперация продлится до 2025 года, не подтвердилось

В Telegram-каналах распространилась информация о том, что спецоперация на Украине продлится до 2025 года. Одним из Telegram-каналов, написавших об этом, стал закрытый канал «Топор 18+». В качестве источника информации указывалось заявление министра обороны России Сергея Шойгу.

«Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей», — приводилась цитата главы ведомства.

Заявление министра звучало в ходе заседания коллегии Минобороны. Во время выступления Шойгу говорил о наращивании боевой мощи российской армии. «Продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей», — приводит его слова РИА Новости.

«Топор 18+» трактовал заявление Шойгу неверно. В действительности речь шла о плане деятельности, который был разработан в России еще до начала спецоперации и должен быть реализован в период с 2019 по 2025 год. Проект плана деятельности предусматривает около 50 тысяч мероприятий, в частности, переоснащение войск, строительство новых спортивных объектов, а также совершенствование инфраструктуры довузовских и высших военных учебных заведений.

Информация о том, что спецоперация продлится до 2025 года, появилась в ряде СМИ. Материалы на эту тему вышли у «Царьграда», «Общественной службы новостей» и «Свободной прессы».

Также это сообщение активно распространялось в сети, например, посты на эту тему опубликовали Telegram-каналы SOTA, «Cад Сновидений» и УНИАН.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»