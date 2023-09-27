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10:56, 27 сентября 2023Силовые структуры

Пенсионер два года домогался маленькой внучки и попал под следствие

В Подмосковье задержали 78-летнего пенсионера, домогавшегося два года внучки

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Подмосковье задержали 78-летнего пенсионера, домогавшегося маленькой внучки. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, пожилой мужчина два года приставал к девочке. На момент совершения первого преступления ей было всего семь лет.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что 23-летнего хореографа детского музыкально-театрального центра задержали в Москве, его подозревают в домогательстве к детям.

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    Екатерина Власова
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