Пенсионер два года домогался маленькой внучки и попал под следствие

В Подмосковье задержали 78-летнего пенсионера, домогавшегося два года внучки

В Подмосковье задержали 78-летнего пенсионера, домогавшегося маленькой внучки. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, пожилой мужчина два года приставал к девочке. На момент совершения первого преступления ей было всего семь лет.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что 23-летнего хореографа детского музыкально-театрального центра задержали в Москве, его подозревают в домогательстве к детям.