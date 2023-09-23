Российского хореографа задержали за домогательства к детям

В Москве задержали 23-летнего хореографа по подозрению в домогательстве к детям

23-летнего хореографа детского музыкально-театрального центра задержали в Москве, его подозревают в домогательстве к детям. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) России по столице.

По утверждению следствия, с февраля по сентябрь 2023 года он периодически домогался малолетних учеников центра. В полицию об этом сообщили родители учащихся.

СК сообщает, что преподавателя вскоре допросят, а также проверят на причастность к аналогичным преступлениям. Он подозревается в совершении преступлений согласно статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних».

Ранее стало известно, что еще один российский учитель пойдет под суд за домогательства к ученикам. Его обвиняют по части 1 статьи 135 («Развратные действия без применения насилия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Родители учеников уже сообщали о домогательствах педагога по отношению к детям.