Российский учитель пойдет под суд за домогательства к ученикам

Учителя физкультуры из Тюменской области будут судить за домогательства к детям

Бывший учитель физкультуры из Тюменской области Евгений Овчинников предстанет перед судом по обвинению в домогательствах к подросткам. Об этом в среду, 30 августа, сообщает URA.RU со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным структурам.

По данным издания, мужчина работал в школе в селе Велижаны Тюменской области. Его обвиняют по части 1 статьи 135 («Развратные действия без применения насилия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Ранее родители учеников уже сообщали о домогательствах педагога по отношению к детям.

Кроме того, в пресс-службе судебной системы региона подтвердили, что в указанную дату действительно пройдет заседание по соответствующей статье о домогательствах. При этом имя фигуранта раскрывать не стали.