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08:56, 27 сентября 2023Россия

Россияне задохнулись из-за гнилого картофеля

Два приморца умерли от ядовитых испарений гнилого картофеля в гараже

Фото: Bernd Wüstneck / Globallookpress.com

Во Владивостоке двое мужчин задохнулись в гараже из-за ядовитых испарений гнилого картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю.

По предварительным данным, россияне отравились опасными испарениями, исходившими от растения, которое находилось в подвале. Спасти мужчин не удалось.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки», — разъяснили в ведомстве. Следователи подчеркнули, что после проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском семилетний мальчик отравился в школе печеньем с наркотиками. Инцидентом заинтересовались сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они пригласили родителей первоклассника на допрос, чтобы выяснить обстоятельства отравления.

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    Анна Щербакова
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