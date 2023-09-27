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17:50, 27 сентября 2023Ценности

Ивлеева без нижнего белья прогулялась по Парижу

Кадр: @_agentgirl_

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева посетила показ Marni в рамках Недели моды в откровенном наряде. Соответствующее фото она опубликовала в личном Telegram-канале, насчитывающем 501 тысячу подписчиков.

Знаменитость прогулялась по улицам Парижа в вязаном разноцветном кардигане, надетом поверх прозрачного белого мини-платья с декором в виде кружева и пайеток. При этом от нижнего белья инфлюэнсер отказалась, а в качестве обуви предпочла балетки с фурнитурой в виде замка. На ее плече располагалась сумка с анималистическим принтом, а на шее — массивное колье.

На размещенном снимке также видно, что телезвезда сделала укладку с эффектом мокрых волос, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. «Marni», — подписала она публикацию.

Ранее в сентябре Ивлеева примерила откровенные наряды перед камерой и продемонстрировала фигуру после похудения на 14 килограммов. На размещенных кадрах звезда примерила серое бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией.

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    Карина Черных
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