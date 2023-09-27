DikGazete: Зеленскому могут найти замену ради мирных переговоров с Россией

Владимиру Зеленскому предрекли отставку под давлением Запада. По мнению журналистов турецкого издания DikGazete, украинскому лидеру могут найти замену ради мирных переговоров с Россией.

«Представляется вполне вероятным, что западные игроки готовят других политиков на замену Зеленскому из-за его нынешнего положения в глазах мирового сообщества. Даже жена Зеленского недавно открыто заявила, что ее муж может покинуть свой пост», — сказано в материале издания.

Турецкие журналисты отдельно подчеркнули, что «западные страны, похоже, склонны разрешить ситуацию на Украине путем переговоров». Потому, по их мнению, не стоит удивляться, если во главе Украины в ближайшем будущем встанет другой человек.

«Большая часть западного истеблишмента больше не заинтересована в поддержке Зеленского и Украины. Сейчас их единственное желание — продать Украине как можно больше и получить оттуда прибыль», — пишет автор статьи.

Ранее в Британии заявили о провале контрнаступления Украины. Обозреватель журнала New Statesman предположил, что оно было нужно украинскому правительству для того, чтобы «оправдать миллиарды долларов», которое оно получило от Запада.