Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:47, 27 сентября 2023Интернет и СМИ

Зеленскому предрекли отставку из-за давления Запада

DikGazete: Зеленскому могут найти замену ради мирных переговоров с Россией

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Владимиру Зеленскому предрекли отставку под давлением Запада. По мнению журналистов турецкого издания DikGazete, украинскому лидеру могут найти замену ради мирных переговоров с Россией.

«Представляется вполне вероятным, что западные игроки готовят других политиков на замену Зеленскому из-за его нынешнего положения в глазах мирового сообщества. Даже жена Зеленского недавно открыто заявила, что ее муж может покинуть свой пост», — сказано в материале издания.

Турецкие журналисты отдельно подчеркнули, что «западные страны, похоже, склонны разрешить ситуацию на Украине путем переговоров». Потому, по их мнению, не стоит удивляться, если во главе Украины в ближайшем будущем встанет другой человек.

«Большая часть западного истеблишмента больше не заинтересована в поддержке Зеленского и Украины. Сейчас их единственное желание — продать Украине как можно больше и получить оттуда прибыль», — пишет автор статьи.

Ранее в Британии заявили о провале контрнаступления Украины. Обозреватель журнала New Statesman предположил, что оно было нужно украинскому правительству для того, чтобы «оправдать миллиарды долларов», которое оно получило от Запада.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил установить квоты на вывоз топлива из России

    Песков отказался комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы

    48-летняя Шарлиз Терон появилась на публике в прозрачной юбке

    Трюдо принес извинения за чествование ветерана СС в парламенте Канады

    Полицейский погиб в перестрелке в Дагестане

    На Украине отметили ненадлежащее состояние бомбоубежищ

    В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

    США отвергли принуждение бизнеса к прекращению взаимодействия с Россией

    В Казахстане перепишут историю СССР в негативном ключе

    Мужчина отправился в отпуск и едва не лишился ноги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости