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15:07, 27 сентября 2023Интернет и СМИ

В Британии заявили о провале контрнаступления Украины

New Statesman: Зеленский проговорился, что у контрнаступления ВСУ не было шансов

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проговорился, что у контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ) не было шансов на успех. Об этом заявил обозреватель Филип Канлифф в колонке для британского журнала New Statesman.

«Жесткий, но неопровержимый вывод заключается в том, что (...) контрнаступление [ВСУ] не состоялось», — написал Канлифф. По мнению автора колонки, военная операция на самом деле является инсценированным медиаспектаклем, разыгранным против украинских солдат и граждан.

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О том, что контрнаступление будет провальным, знал и сам украинский лидер, считает Канлифф. «Зеленский проговорился, когда сказал на конференции в Киеве, что "это (контрнаступление — прим. «Ленты.ру») не похоже на художественный фильм, который длится полтора часа". В связи с этим возникает вопрос: в чьих интересах на самом деле было организовано контрнаступление, у которого не было никаких шансов на успех?» — добавил он.

Обозреватель предположил, что контрнаступление было нужно украинскому правительству для того, чтобы «оправдать миллиарды долларов», которое оно получило от Запада.

Ранее историк и обозреватель из США Том Мокайтис в колонке для The Hill назвал разочаровывающими результаты украинского контрнаступления. По его словам, армия России превосходит ВСУ в авиации, ракетах и артиллерии.

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    Олег Давыдов
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