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15:19, 27 сентября 2023Мир

Во Франции рассказали о росте экономики в России

Политик Филиппо: экономический рост в России будет вдвое быстрее, чем в Европе

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Рост экономики в России будет быстрее, чем в Европе. Об этом рассказал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Экономический рост в России в 2023 году будет вдвое выше, чем в еврозоне (1,5 процента по сравнению с 0,8 процента)! А ведь [министр экономики и финансов Франции] Брюно Ле Мэр еще обещал "крах российской экономики"!» — подметил политик.

Вместо этого министр обрушил саму экономику Франции, подытожил Филиппо.

Ранее экономика России преодолела самый тяжелый период и вышла на траекторию роста, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, нужно в таком же темпе продолжать дальше наращивать обороты.

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    Виктория Кондратьева
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