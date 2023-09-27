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09:18, 27 сентября 2023Экономика

Власти оценили сумму cборов с уходящих из России компаний

Правительство оценило безвозмездные сборы с бизнеса в 114,5 миллиарда рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Поступления в федеральный бюджет от сборов уходящих из России компаний правительство оценило в 114,5 миллиарда рублей за 2023 год. Такая сумма указана в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, с документом ознакомился РБК.

Доходы по статье «от прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями», составят около четверти от всех безвозмездных поступлений за этот год. Среди других безвозмездных поступлений от бизнеса в бюджет — возврат неиспользованных субсидий и трансфертов.

Доходы от уходящих из страны компаний по состоянию на 22 сентября уже составили 73,3 миллиарда рублей, еще около 3 миллиардов поступило в бюджет в декабре 2022 года. При этом в следующем году такие поступления от бизнеса ожидаются лишь на уровне 2,1 миллиарда рублей, а 2025-2026 годах, по прогнозам властей, их вообще не будет.

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Согласно требованиям законодательства, зарубежные компании, продающий свои активы в России, для совершения сделки должны получать одобрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. При этом такие активы должны продаваться со скидкой не менее 50 процентов от их реальной рыночной стоимости. Компания должна внести в бюджет добровольный взнос не ниже 5 процентов от рыночной стоимости бизнеса, если скидка при продаже составляет менее 90 процентов, и 10 — если дисконт более 90 процентов. Добровольный взнос подлежит уплате в течение трех месяцев с даты осуществления сделки.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк считает, что доходы в 114,5 миллиарда рублей за год от сделок по продаже иностранных активов в России могут оказаться завышенными. Он отметил тенденцию снижения числа уходящих из страны компаний, так как «те из них, кто хотел сделать это и имел такую возможность, уже воспользовались ею». Ускорить выход зарубежных компаний из российских активов может помочь смягчение административных и экономических условий, однако это вряд ли случится в следующем году, предположил эксперт.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что в ведомстве размышляют об увеличении разового платежа в бюджет с уходящих из России компаний. «Отдельные наши коллеги говорят о том, что маловато мы берем: 10 процентов всего от половины стоимости компании. Можно было бы повысить этот размер и направлять эти средства как раз на технологическое развитие», — сказал министр.

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