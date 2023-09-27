Путин проведет встречу с президентом Южного Судана Кииром 28 сентября

Президент России Владимир Путин 28 сентября проведет встречу с президентом Южного Судана Салвой Кииром, который будет находиться с визитом в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений», — сказано в сообщении.

Ранее Путин по телефону обсудил с президентом Ирана Ибрагимом Раиси ситуацию в Нагорном Карабахе и нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Отмечается, что Путин также проинформировал иранского коллегу о деятельности российского миротворческого контингента в регионе и принимаемых для защиты армянского населения мерах.