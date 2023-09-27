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15:19, 27 сентября 2023Мир

Путин проведет встречу с президентом Южного Судана

Путин проведет встречу с президентом Южного Судана Кииром 28 сентября

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин 28 сентября проведет встречу с президентом Южного Судана Салвой Кииром, который будет находиться с визитом в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений», — сказано в сообщении.

Ранее Путин по телефону обсудил с президентом Ирана Ибрагимом Раиси ситуацию в Нагорном Карабахе и нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Отмечается, что Путин также проинформировал иранского коллегу о деятельности российского миротворческого контингента в регионе и принимаемых для защиты армянского населения мерах.

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    Максим Габриелян
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