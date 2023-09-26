Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Карабахе

Путин обсудил с президентом Ирана Раиси ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Ирана Ибрагимом Раиси ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и проблематике нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что Путин также проинформировал иранского коллегу о деятельности российского миротворческого контингента в регионе и принимаемых для защиты армянского населения мерах.

Ранее Раиси заявил, что сотрудничество с Россией в военной, экономической, политической, технологической, торговой сферах продолжится.