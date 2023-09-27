Россиянин стал миллионным туристом на Шри-Ланке

Ada Derana: российский турист стал миллионным гостем на Шри-Ланке

Российский турист по имени Алексей Мазков стал миллионным гостем на Шри-Ланке с начала 2023 года. Об этом сообщает местное издание Ada Derana.

Уточняется, что россиянин прилетел на тропический остров в Индийском океане вместе с семьей на самолете авиакомпании Oman Airlines с пересадкой в Омане. В международном аэропорту имени Бандаранаике его приветствовал директор Бюро по развитию туризма Шри-Ланки Прасад Джаясекера (Prasad Jayasekera).

Он отметил, что впервые с 2019 года Шри-Ланка преодолела рубеж в один миллион туристов за год. По данным источника, только за первые 24 дня сентября в страну прибыло более 88 тысяч иностранных гостей.

Ранее другой россиянин, приехавший отдыхать на Мальдивы с семьей, стал миллионным туристом на островах и получил подарки от местных властей. По информации Министерства туризма любимого курорта для отдыха миллионеров, счастливчиком оказался Антон Павлов.