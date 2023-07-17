Россиянин стал миллионным туристом на любимом курорте для отдыха миллионеров

Россиянин стал миллионным туристом на Мальдивах и получил карту лояльности от властей

Российский турист, приехавший отдыхать на Мальдивы с семьей, стал миллионным туристом на островах и получил подарки от местных властей. Об этом сообщает издание Raajje.

По информации Министерства туризма любимого курорта для отдыха миллионеров, счастливчиком оказался мужчина по имени Антон Павлов. Вместе с женой и ребенком он планирует провести на Мальдивах неделю отпуска. Сам Павлов заявил, что впервые приехал на Мальдивы и очень рад теплому приему.

Во время чествования российского туриста в аэропорту Велана ему предоставили бронзовую карту первой в мире программы лояльности Мальдивских островов Border Miles. Тем не менее, не уточняется, какие бонусы даст ее наличие.

Ранее Мальдивы и Сейшелы неоднократно возглавляли списки любимых мест отдыха у российских богачей. Популярностью у обеспеченных соотечественников пользуются также люксовые курорты ОАЭ, Греции и Италии.