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12:49, 27 сентября 2023Культура

Создатели «Очень странных дел» возобновили работу над сериалом

Создатели «Очень странных дел» рассказали о возобновлении работы над сериалом

Кадр: сериал «Очень странные дела»

Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер рассказали о возобновлении работы над пятым сезоном шоу. Об этом они сообщили на своей странице в X (бывший Twitter).

«Мы вернулись», — говорится в заявлении братьев Даффер, которое последовало после новостей о завершении пятимесячной забастовки Гильдии сценаристов Голливуда.

Ранее 19-летняя английская актриса и звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун прокомментировала завершение съемок шоу от Netflix.

«Очень странные дела» — фантастический хоррор, главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Финн Вулфард. В сериале рассказывается о детях, ставших свидетелями паранормальных явлений, которые тайно изучает правительство. Проект стартовал в 2016 году.

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    Варвара Кошечкина
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