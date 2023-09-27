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16:24, 27 сентября 2023Путешествия

Фото российских стюардесс в униформе взбудоражило иностранцев

Стюардессы российской авиакомпании сделали фото и восхитили иностранцев

Фото: @cabincrewrussia

Стюардессы российской авиакомпании сделали фото в фирменной униформе и взбудоражили иностранных пользователей сети. Снимки опубликованы в аккаунте @cabincrewrussia в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, что бортпроводницы одеты в темно-синие платья и белые рубашки. Свой образ девушки дополнили шейными платками, пилотками и убранными в пучок волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью сотрудниц авиаперевозчика. «Потрясающие», «Великолепные», «Такие красивые девушки», «Прекрасные девушки», «Красавицы», — написали они.

Ранее в сентябре шесть стюардесс популярного российского лоукостера сняли видео в униформе и тоже поразили иностранцев. На опубликованном в сети ролике бортпроводницы позируют на камеру на борту воздушного судна в голубых платьях и белых кофтах, на некоторых из них темно-синие пиджаки.

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    Фариза Бацазова
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