Рестораторы предупредили о повышении цен на суши и роллы

«Известия»: рестораторы анонсировали индексацию цен на суши и роллы до 14%

Рестораторы анонсировали индексацию цен на суши и роллы до 14 процентов в ближайшие дни. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что лосось в сентябре подорожал на 25 процентов, угорь и тунец с июня — на 20 процентов. Помимо этого, сильно сказался рост цен на курицу, который составил 30–50 процентов.

Также из-за курса валют подорожали импортные товары: цены на нори, креветки, угорь выросли более чем на 30 процентов.

Ранее стало известно, что за последние полтора года в России на 20-30 процентов подорожал длиннозерный рис — этот вид крупы не производится в стране и поставляется из-за рубежа.