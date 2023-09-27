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14:35, 27 сентября 2023Силовые структуры

Фигуранта дела о теракте у посольства России в Кабуле признали виновным

Суд вынес посмертный приговор фигуранту дела о теракте у посольства РФ в Кабуле

Фото: Посольство РФ в Афганистане

Второй Западный окружной военный суд признал виновным Хусанжона Осимию в совершении теракта у входа в консульский отдел Посольства России в Афганистане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и части 3 статьи 361 («Совершение акта международного терроризма») УК РФ.

По данным суда, Осимий, поддерживая идеологию «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), вошел в состав ее подразделения в Афганистане и принял решение устроить теракт. Он совершил самоподрыв при помощи взрывного устройства 5 сентября у входа в здание Посольства РФ в Кабуле, лишив жизни двоих сотрудников отдела.

Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием виновного в живых.

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    Олеся Мицкевич
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