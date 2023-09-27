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11:30, 27 сентября 2023Мир

МИД России начал расследование деятельности Великобритании на Украине

Захарова: МИД России начал расследование об участии Лондона в ситуации в Буче

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

МИД России начал расследование об участии Великобритании ситуации в Буче. Об этом заявила официальный представитель Министерства Мария Захарова в ходе своего брифинга, передает ТАСС.

«Хотела бы сказать о Британии и ее причастности к событиям в Буче в марте 2022 года. Мы проводим объективное расследование участия Лондона, в частности британских спецслужб, в постановке провокации в городе Буче в марте 2022 года», — отметила дипломат.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Москва проведет расследование об участии Великобритании в организации провокации в украинском городе Буча. По словам дипломата российской миссии, провокация была организована после отвода российских военных от Киева в качестве жеста доброй воли, на фоне парафирования проекта мирного договора в Стамбуле.

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    Максим Габриелян
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